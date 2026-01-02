برشلونة يخطف موهوباً مصرياً لا يتجاوز 17 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أصبح الشاب المصري الموهوب حمزة عبد الكريم البالغ 17 عاماً، والذي يملك موهبة لافتة على اعتاب برشلونة، ليكتب تاريخاً جديداً لكرة القدم المصرية، فهو أول لاعب مصري ينتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني، مما يجعله مرشحاً لاكمال مسيرة المجد التي كتب محمد صلاح أحد أهم فصولها في ليفربول.

وفي تطور هام، أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية التي تصدر في مدينة برشلونة إلى أن النادي الأهلي المصري الذي يلعب له اللاعب الشاب بات قريباً من إعطاء الضوء الأخضر لعرض نادي برشلونة المحسن لضم حمزة عبد الكريم.

تم تحديد المهاجم البالغ 17 عاماً كهدف استراتيجي من قبل برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن يصبح الشاب جزءًا من تشكيلة برشلونة أتلتيك.

استمرت المفاوضات لفترة من الوقت، ويبدو أخيراً تحققت انفراجة، فقد كان للأهلي المصري سقف مطالب مالية مرتفع نوعاً ما، ومن المتوقع قبول العرض الجديد، ووفقاً لبعض المصادر فقد تم قبوله فعلياً.

يشهد العرض الجديد زيادة نادي برشلونة لمبلغ خيار الشراء لفصل الصيف، بعد استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر، من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

علاوة على ذلك، سترتفع المكافآت المرتبطة بمشاركته في برشلونة من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو. كما تشمل زيادة في نسبة عائد بيعه مستقبلاً من 10% إلى 15%.

وبمجرد وصوله، سيعزز عبد الكريم هجوم فريق برشلونة أتلتيك الذي عانى من إصابات طويلة الأمد في كلا مهاجميه، فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو.