فضيحة في ملعب تنس.. أداء كارثي للاعبة مصرية في بطولة دولية يثير غضب الجماهير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تحولت مباراة في بطولة دولية للتنس في كينيا إلى مادة دسمة للجدل والسخرية، بعد الأداء "الكارثي" الذي قدمته اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر أمام الألمانية لورينا شيدل.

حصلت هاجر، البالغة من العمر 21 عامًا والتي لا تمتلك سجلاً احترافيًا يذكر، على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للدخول مباشرة في منافسات فردي السيدات بالبطولة. إلا أن اللاعبة قدمت واحدة من أسوأ العروض المسجلة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، إذ خسرت أمام منافستها الألمانية بمجموعتين دون رد، وبواقع 0-6 و0-6، محققة ثلاث نقاط فقط طوال المباراة التي استمرت 37 دقيقة.

وسجلت هاجر 20 خطأ مزدوجًا من أصل 22 إرسالًا، فيما لم تتجاوز نسبة نجاحها في الإرسال الأول 8.3٪. وانتشر مقطع فيديو قصير مدته 8 ثوانٍ يُظهر معاناتها في تنفيذ الإرسال بشكل بدائي، وحقق أكثر من مليون مشاهدة في وقت قياسي، مما أثار تساؤلات واسعة حول المعايير التي استندت إليها اللجنة لمنحها بطاقة الدعوة، رغم افتقارها للسجل الاحترافي.

ولم يمر الأداء دون تعليق رسمي، إذ استنكر راندي ووكر، مدير بطولة "فيرو بيتش فيوتشرز"، ما حدث، وكتب على منصة "إكس": "لا حاجة حتى للتحقيق في هذا الأمر. إنه إهانة صريحة لنزاهة الرياضة. يجب استبدال الجهة المنظمة فورًا وإخراجها من عالم التنس". وأضاف في تدوينة أخرى أن الوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA) قد تفتح تحقيقًا عاجلًا في منح الدعوة للاعبة، خاصة مع الجوائز المالية البالغة 30 ألف دولار للبطولة.

على الرغم من أن هاجر بدأت ممارسة التنس في سن الرابعة عشرة، يبدو أنها لا تمتلك أي سجل مباريات احترافية سابق.

