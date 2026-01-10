كيبكا يطلب إعادة انضمامه إلى جولة بي جي ايه للغولف

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : طلب النجم الأميركي بروكس كيبكا، الفائز بخمسة ألقاب كبرى، إعادة انضمامه إلى جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي ايه) التي غادرها عام 2022 لصالح الجولة المنافسة "ليف" المدعومة من السعودية، بحسب ما أفادت شبكة "إي إس بي إن" وقناة "غولف تشانل" الجمعة.

وكان كيبكا (35 عاما) أحد أبرز الأسماء التي انضمت إلى هذه المسابقة الجديدة عند انطلاقها. ورغم أنه كان مرتبطا بعقد لعام إضافي مع هذه الجولة، أعلن الشهر الماضي إنهاءه مبكرا لإعطاء "الأولوية لعائلته".

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" الرياضية، ستبدأ جولة بي جي ايه إجراءات إعادة الدمج والانضباط، والتي تشمل ملاحظات اللاعبين الأعضاء في مجلس الإدارة.

وفاز كيبكا بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين وبطولة بي جي ايه ثلاث مرات، ولم يشارك في أي بطولة ضمن جولة بي جي ايه منذ آذار/مارس 2022.

وأحرز اللاعب القادم من فلوريدا ألقابا في جولة "ليف" في جدة (2022 و2023)، وأورلاندو (2023 و2024)، إضافة إلى سنغافورة (2024) وغرينبريير (2024).