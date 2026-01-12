ريال مدريد يعلن رحيل ألونسو وتعيين أربيلوا خلفا له 

الرياص - اسماء السيد - مدريد : بعد يوم واحد من خسارة ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة (2 3) في جدة، أعلنت إدارة النادي الملكي رحيل المدرب شابي ألونسو عن منصبه، بعد ثمانية أشهر فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي، وتعيين ألفارو أربيلوا خلفا له.

وقال ريال في بيان "بالاتفاق المشترك بين النادي وشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترة توليه تدريب الفريق الأول".

وأوضح نادي العاصمة في بيان ثانٍ أن المدافع الإسباني السابق ألفارو أربيلوا (42 عاما)، بطل العالم عام 2010 إلى جانب ألونسو، والذي كان يشرف في الآونة الأخيرة على الفريق الرديف، سيتولى القيادة الفنية للفريق الأول من دون إيضاح مدة العقد.

وتابع النادي الملكي "كان أربيلوا مدربا لفريق كاستيا منذ يونيو (حزيران) 2025، وقد طور مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2020".

انضم ألونسو الى ريال في حزيران/يونيو الماضي لخلافة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلا أن الفريق عانى مذاك لايجاد المستوى والثبات المطلوبين تحت قيادة مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق، حيث يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وخسر "ميرينغي" نهائي الكأس السوبر امام العملاق الكاتالوني 2 3 في جدة الأحد، لتكون آخر مباراة خاضها ابن الـ 44 عاما على رأس الفريق.