دوري أبطال أوروبا: بودو غليمت يلحق هزيمة مفاجئة بمانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - Bodø (النروج) : في واحدة من أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ألحق نادي بودو غليمت النرويجي خسارة لافتة بضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 3 1، ضمن الجولة السابعة، الثلاثاء.

وجاء فوز الفريق النرويجي بفضل ثنائية كاسبر هوج في غضون دقيقتين من الشوط الأول (22 و24)، قبل أن يضيف ينس بيتر هوغه الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ورغم أن سيتي قلّص النتيجة عبر الفرنسي ريان شرقي في الدقيقة 60، إلا أنه أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط الإسباني رودري إثر بطاقتين صفراوين بعد دقيقتين فقط.

ويعد هذا الفوز الأول لبودو غليمت في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات للمسابقة القارية المرموقة، ليعزز رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس مؤقتا.

وفي بلدة مشهورة بصيد الأسماك، تقع على بعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، فاجأ الطقس البارد بطل أوروبا لعام 2023، حيث بلغت درجات الحرارة ناقص درجتين مئويتين.

ونجح بودو، الذي يبلغ عدد سكان هذه المنطقة نحو 55 ألف نسمة، في إلحاق الهزيمة الثانية فقط بسيتي في دوري الأبطال هذا الموسم، ليتجمّد رصيد الأخير عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وخاض بودو غليمت مباراته الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر بعد انتهاء موسم الدوري النرويجي، بعدما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، قبل أن يواصل عروضه اللافتة بالتعادل أمام بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنكليزي.

وتُشكّل الخسارة جرس إنذار لمدرب سيتي بيب غوارديولا، بعد أن ظل الفريق دون فوز في الدوري المحلي للمباراة الرابعة على التوالي عقب هزيمته أمام جاره مانشستر يونايتد 0 2 يوم السبت.

وافتتح بودو غليمت التسجيل بعد خطأ من مدافعه ماكس أليني، حيث استغل أولي بلومبرغ الهفوة قبل أن يمرر كرة عرضية إلى هوج الذي أودعها برأسه بين قدمي الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (22).

وتضاعفت الصدمة على سيتي بعد دقيقتين، حين ارتكب أليني خطأ آخر بخسارة الكرة وهو متقدم، ليستفيد أصحاب الأرض من الكرة مرة أخرى، حيث مرر بلومبرغ عرضية متقنة إلى هوج الذي تابعها في الزاوية البعيدة.

وحاول الضيوف تحسين الأداء في الشوط الثاني، لكنهم تلقوا الضربة القاضية بعد أن خسر رودري الكرة، ليسدد هوغه كرة مقوسة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية البعيدة (58).