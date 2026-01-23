الكشف عن سر رفض محمد صلاح 500 مليون جنيه للانضمام إلى الدوري السعودي



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشفت تقارير صحفية بريطانية عن خلفيات قرار النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، برفض العروض الضخمة المقدّمة له من الدوري السعودي للمحترفين، وتمسكه بمواصلة مشواره مع ناديه الإنجليزي.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال صيف 2025، في ظل اهتمام واسع من أندية بارزة، غير أن الصفقة لم ترَ النور. وعادت التكهنات مجدداً خلال الأسابيع الماضية، مع تداول تقارير تفيد بأن أندية مثل الهلال والقادسية لا تزال تضع النجم المصري ضمن أولوياتها المستقبلية.

وبحسب ما أوردته شبكة BBC البريطانية، فإن صلاح فضّل الاعتبارات الرياضية والطموح التنافسي على الإغراءات المالية الهائلة، مؤكدةً أنه لو كان المال هو العامل الحاسم في قراره، لكان قد غادر ليفربول بالفعل نحو دوري روشن السعودي، الذي اعتقد مسؤولوه حتى وقت قريب بإمكانية استقطابه.

وأوضحت الشبكة أن العرض المالي المقدم لصلاح كان استثنائياً بكل المقاييس، مشيرةً إلى أن عودته إلى المنطقة العربية كأحد أبرز وأشهر اللاعبين العرب في تاريخ كرة القدم كانت ستشكل قيمة رمزية واقتصادية كبيرة لجميع الأطراف. ولفتت إلى أن اللاعب كان سيحصل على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في حال إتمام الصفقة، وهو رقم وصفته بأنه “ضخم للغاية”.

وأضاف التقرير أن فكرة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي طُرحت عليه للمرة الأولى في فبراير الماضي، مرجحةً أن يبقى هذا الخيار مطروحاً في المستقبل، رغم تمسك اللاعب حالياً بمسيرته في الملاعب الأوروبية.

من جهتها، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجرت استفسارات مؤخراً بشأن إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن هذه المساعي لم تلقَ دعماً فعلياً يمهد لإتمام الصفقة.

ويأتي ذلك في وقت يرتبط فيه محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2027، ما يمنح النادي واللاعب معاً هامش استقرار، رغم تداول أنباء أخرى عن اهتمام محتمل من أندية في الدوري الأميركي خلال العام الجاري.

