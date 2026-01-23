بطولة إنكلترا: غوارديولا يؤكد أن سيتي مطالب بمطاردة "أفضل فريق في العالم"

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن مانشستر سيتي مطالب بمطاردة "أفضل فريق في العالم"، في إشارة إلى متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم آرسنال، وذلك في دفاع قوي عن لاعبيه عقب أسبوع صعب للفريق.

وكان سيتي قد خسر أمام جاره مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرض لواحدة من أكثر الهزائم المفاجئة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام بودو غليمت النروجي 1 3 الثلاثاء.

ولم يحقق فريق غوارديولا أي فوز في الدوري خلال عام 2026 حتى الآن، ما أتاح لآرسنال توسيع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط.

ورغم ذلك، أعرب مدرب سيتي عن ثقته الكبيرة في مجموعته "الاستثنائية" من اللاعبين وقدرتهم على الرد، لا سيما أن الفريق لا يزال ينافس على الألقاب في أربع مسابقات مختلفة.

وقال غوارديولا عن مطاردة آرسنال "إنه بالتأكيد أفضل فريق في العالم حاليا"، مشيرا إلى أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يفرض حضوره القوي على مختلف الجبهات.

وأضاف "انظروا إلى دوري أبطال أوروبا، وإلى الدوري الإنكليزي، وكأس إنكلترا، وكأس الرابطة… إنه الفريق الأفضل في الوقت الراهن"، في إشارة إلى فوز آرسنال بجميع مبارياته السبع في المسابقة القارية هذا الموسم.

وتابع "نأمل أن نقترب منهم أكثر، وأن نتحسن باستمرار، لنحصل على فرصة للحاق بهم".

وأكد غوارديولا "أمتلك فريقا استثنائيا ومجموعة رائعة من اللاعبين، ونحن متحدون تماما. نحن فريق كرة قدم مميز، ولا يساورني أي شك في ذلك".

وتزامن تراجع نتائج سيتي مع إصابة نجمي الدفاع البرتغالي روبن دياش والكرواتي يوسكو غفارديول.

غير أن الفريق يعوّل على انضمام مارك غيهي قادما من كريستال بالاس لتعويض الغيابات، حيث من المقرر أن يخوض الدولي الإنكليزي مباراته الأولى مع سيتي أمام ولفرهامبتون السبت.

وقال غوارديولا في هذا السياق "الأمر سيساعدنا كثيرا، فخبرة مارك استثنائية"، مشيرا إلى أن وجوده يمثل إضافة مهمة للفريق.