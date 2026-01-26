شكرا لقرائتكم خبر المملكة تختتم فعاليات بطولة الووشو كونغ فو بالعاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس السبت 24 يناير منافسات بطولة الووشو كونغ فو، التي أُقيمت في العاصمة الرياض، بمشاركة لاعبين سعوديين، في حدث رياضي أكد على تنامي حضور اللعبة محليًّا، وتطور مستوى ممارسيها في مختلف الفئات العمرية.

وشهدت البطولة تتويج50 لاعبًا ولاعبة بالميداليات الذهبية، بالإضافة إلى50 ميدالية فضية وبرونزية، بعد منافسات شملت جميع المراحل العمرية لفئتي الرجال والسيدات، وأسفرت عن مستويات فنية متقدمة عكست حجم الجهد المبذول في إعداد اللاعبين.

وعلى مستوى ترتيب الأندية، تُوّج نادي سما المواهب بالمركز الأول في الترتيب العام، فيما حلّ نادي بلاك تايجر ثانيًا، وجاء نادي كليفر في المركز الثالث، بعد منافسات قوية امتدت على مدار أيام البطولة.

وفي ختام البطولة، جرى تكريم 18 حكمًا سعوديًّا وفنيًّا شاركوا في إدارة النزالات والإشراف الفني، تقديرًا لدورهم في إنجاح البطولة وتنظيمها وفق الأنظمة المعتمدة، كما تم تكريم رعاة البطولة نظير دعمهم ومساهمتهم في تنظيم الحدث وإخراجه بالصورة المأمولة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المستمرة لتطوير رياضة الووشو كونغ فو في المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز حضورها الرياضي عبر استضافة البطولات والفعاليات المحلية والدولية لمختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس اهتمامها بتنويع الرياضات العالمية، ودعم الاحتراف، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.