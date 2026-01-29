لماذا استبعد “توروب” إمام عاشور من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز؟

في قرار أثار الكثير من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري، غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متوجهة إلى العاصمة التنزانية دار السلام، لمواجهة “يانج أفريكانز” ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، دون وجود اسم نجم الفريق إمام عاشور. هذا الغياب المفاجئ لم تمرره الجماهير مرور الكرام، خاصة في ظل الاعتماد الكلي على اللاعب في مباريات الدوري الأخيرة.

الأسباب الطبية: إجهاد أم إصابة خفية؟

أفادت التقارير الواردة من داخل التتش أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، رفع تقريراً للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، يفيد بمعاناة اللاعب من “إجهاد عضلي عام” ناتج عن ضغط المباريات في الدوري المصري. فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب وتجنب السفر الشاق إلى تنزانيا، خشية تفاقم الإصابة قبل الأدوار الإقصائية الحاسمة.

الرؤية الفنية لـ “توروب”

يرى المدرب الدنماركي ييس توروب أن مباراة يانج أفريكانز تتطلب نوعية معينة من الالتحامات البدنية والصلابة الدفاعية في وسط الملعب، وهو ما دفعه للاعتماد على الثلاثي (مروان عطية، أكرم توفيق، ومحمد علي بن رمضان). استبعاد عاشور جاء لمنحه فرصة لاستعادة نضارته الفنية والبدنية، خاصة وأنه يعد المحرك الأساسي للفريق في المباريات التي تقام في القاهرة.

هل هناك أسباب انضباطية؟

رغم نفي الإدارة الرسمية لوجود أي أزمات، إلا أن بعض المصادر المقربة أشارت إلى وجود حالة من “العتاب” بين الجهاز الفني واللاعب بسبب تراجع مردوده الدفاعي في المباراة الأخيرة بالدوري. ومع ذلك، يصر مسؤولو الأهلي على أن القرار “فني وطبي بحت” ولا علاقة له بأي عقوبات تربوية، مشددين على التزام اللاعب الكامل بالتدريبات.

تأثير الغياب على تشكيل الأهلي

بإخراج إمام عاشور من الحسابات، سيضطر توروب لإجراء تعديلات في صناعة اللعب، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

الارتكاز الدفاعي: مروان عطية.

محاور الوسط: أكرم توفيق (للتأمين الدفاعي) وإمام عاشور البديل “بن رمضان” (للربط الهجومي).

الأطراف: حسين الشحات وبيرسي تاو.

قائمة الأهلي المسافرة (أبرز الحاضرين)

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، عمر كمال.

الوسط: مروان عطية، أفشة، بن رمضان، رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

يبقى غياب إمام عاشور سلاحاً ذا حدين؛ فإما أن يمنح الفريق صلابة دفاعية أكبر في ملعب صعب، أو يفقد المارد الأحمر ميزة “الربط السريع” والحلول الفردية التي يوفرها عاشور. الجماهير الأهلاوية تترقب صافرة البداية لتكتشف مدى صواب قرار “توروب” في واحدة من أصعب رحلات القارة السمراء.