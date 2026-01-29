بين رغبة “أهلي طرابلس” وتمسك “توروب”.. حقيقة رحيل بن رمضان إلى الدوري الليبي

ضجت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية خلال الساعات الأخيرة بأخبار تفيد باقتراب رحيل النجم التونسي محمد علي بن رمضان عن صفوف النادي الأهلي المصري، متجهاً إلى الدوري الليبي عبر بوابة نادي أهلي طرابلس. هذه الأنباء أثارت قلق الجماهير الأهلاوية، خاصة وأن اللاعب بدأ يثبت أقدامه تدريجياً في تشكيل المدرب الدنماركي ييس توروب.

كواليس العرض الليبي: إغراءات مالية ضخمة

تفيد التقارير الصحفية بأن نادي أهلي طرابلس الليبي وضع “بن رمضان” كهدف رئيسي لتدعيم خط وسطه في الميركاتو الشتوي الحالي. العرض المقدم يتضمن مبالغ مالية “يسيل لها اللعاب”، سواء للنادي الأهلي كمقابل مادي للصفقة، أو للاعب كراتب سنوي يفوق ما يتقاضاه حالياً في القاهرة، وهو ما جعل وكلاء اللاعب يدرسون العرض بجدية.

موقف إدارة الأهلي: هل يرحل “المسمار” التونسي؟

رغم الضجيج الإعلامي، تشير المصادر من داخل “مقر الجزيرة” إلى أن إدارة النادي الأهلي لم تتخذ قراراً بالبيع حتى الآن، وذلك لعدة أسباب:

الحاجة الفنية : يرى المدرب ييس توروب أن بن رمضان عنصر استراتيجي في قائمة الفريق، خاصة مع تلاحم المباريات في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

صعوبة التعويض: رحيل لاعب بقيمة بن رمضان في منتصف الموسم يتطلب تعاقداً مع بديل “سوبر” من طراز رفيع، وهو أمر صعب في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

رغبة اللاعب.. الاحتراف الأوروبي أم العودة للمنطقة؟

المقربون من بن رمضان يؤكدون أن اللاعب يشعر بالراحة داخل جدران النادي الأهلي، لكنه في الوقت ذاته لا يغلق الباب أمام العروض التي تضمن له مستقبلاً مالياً أفضل أو عودة قوية للمنافسة في دوريات تمتلك طموحات عالية. ومع ذلك، يظل حلم بن رمضان الأساسي هو العودة للاحتراف الأوروبي إذا ما جاءه عرض من “القارة العجوز”.

تأثير الرحيل “المحتمل” على خط وسط الأهلي

في حال تمت الصفقة (وهو أمر مستبعد حتى اللحظة إلا بموافقة توروب)، سيواجه الأهلي فجوة في مركز “8”:

سيزداد الضغط على إمام عاشور ومروان عطية.

قد يضطر الفريق للدفع بـ محمد مجدي أفشة في أدوار دفاعية أكثر.

البحث عن تصعيد عناصر شابة أو التعاقد مع لاعب محلي بشكل عاجل.

الخلاصة: إشاعة أم حقيقة؟

حتى هذه اللحظة، يظل انتقال بن رمضان إلى الدوري الليبي في إطار “العروض الشفهية” والاهتمام الجاد، ولم يرتقِ بعد إلى مستوى “الاتفاق الرسمي”. إدارة الأهلي تضع مصلحة الفريق الفنية فوق أي اعتبارات مالية، خاصة في موسم يطمح فيه الفريق لتحقيق كافة الألقاب.