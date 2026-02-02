بـ “ركلة عقرب” خيالية.. توتنهام يصعق مانشستر سيتي ويمنح أرسنال هدية ثمينة في صراع اللقب

تلقى طموح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة موجعة، بعد تعادله المثير أمام مضيفه توتنهام بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين. هذا التعادل منح أرسنال المتصدر فرصة ذهبية للابتعاد بفارق 6 نقاط في قمة الترتيب، مما قد يرسم ملامح بطل البريميرليج مبكراً.

“ركلة العقرب” من سولانكي تصدم الجميع

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن كتيبة المدرب بيب جوارديولا في طريقها لحسم اللقاء، فاجأ المهاجم دومينيك سولانكي العالم بلحظة سحرية في الدقيقة 70. فبعد عرضية متقنة من كونور جالاجير، سجل سولانكي هدفاً أسطورياً بـ “ركلة عقرب” سكنت الشباك، مانحاً توتنهام نقطة ثمينة وصادماً جماهير السيتي.

شوط أول “سماوي” وصدمة لندنية

كان مانشستر سيتي قد فرض سيطرته المطلقة على أحداث الشوط الأول، وترجم أفضليته بهدفين حملا توقيع النجمين ريان شرقي وأنطوان سيمينيو. هذا الأداء القوي دفع جماهير توتنهام الحاضرة في “توتنهام هوتسبير ستاديوم” لإطلاق صافرات الاستهجان ضد فريقها أثناء التوجه لغرف الملابس بين الشوطين.

تحول دراماتيكي في الشوط الثاني

تغير سيناريو المباراة تماماً بعد الاستراحة؛ حيث منح هدف عكسي سجله المدافع مارك جويهي في مرماه دفعة معنوية هائلة لتوتنهام، مما أربك حسابات جوارديولا وفريقه الذي فشل في استعادة السيطرة وسط ضغط لندني شرس في الأمتار الأخيرة من اللقاء.

الموقف في جدول الترتيب:

مانشستر سيتي: بقي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة ، متفوقاً بنقطة واحدة فقط عن أستون فيلا الثالث، وبفارق 6 نقاط كاملة خلف المتصدر أرسنال.

توتنهام: رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ14، ليبقى بعيداً عن مناطق الهبوط بفارق 9 نقاط.

بطاقة المباراة: