كلوب يضع 4 شروط تعجيزية لخلافة أربيلوا في ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية واردة من معقل النادي الملكي عن تطورات مثيرة في ملف المدير الفني الجديد لـ ريال مدريد، حيث بدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الرياضي الحالي لمجموعة “ريد بول”، في وضع ملامح حقبته المحتملة داخل “سانتياجو برنابيو” للموسم المقبل.

خارطة طريق “الجنرال الألماني”

وفقاً لشبكة “ديفنسا سنترال”، فإن كلوب، الذي يتربع على رأس قائمة خيارات الرئيس فلورنتينو بيريز لخلافة ألفارو أربيلوا، نقل شروطه عبر وسطاء لبناء مشروع “جالاكتيكوس” جديد يعيد التوازن للمرينجي. وتلخصت طلباته في:

ترميم الدفاع : التعاقد مع قلبي دفاع بمواصفات عالمية.

ثورة الوسط : ضم لاعبي وسط بقدرات بدنية وفنية عالية لتعويض الفراغ الذي تركه رحيل كروس ومودريتش.

رهان “إندريك”: شرط أساسي باستعادة الموهبة البرازيلية إندريك ومنحه دوراً قيادياً في الخط الأمامي.

رغم أن كلوب لم يحدد أسماءً بعينها، إلا أن التوجه العام يتجه نحو لاعبين بخصائص آدم وارتون (كريستال بالاس) أو كيس سميت (ألكمار)، مع نية الإدارة استعادة الموهوب نيكو باز. يهدف كلوب من هذه الأسماء إلى تحويل ريال مدريد لفريق يفرض سيطرته الكاملة على إيقاع اللعب والاستحواذ، وهو ما يفتقده الفريق حالياً.

المفاجأة الأكبر في خطة كلوب تكمن في الاعتماد الكلي على الثلاثي البرازيلي (إندريك، رودريجو) كمحور للهجوم، وهو ما قد يقلص بشكل مباشر من نفوذ ودقائق مشاركة الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. هذا التغيير الجذري قد يدفع أيضاً المواهب الشابة مثل جونزالو جارسيا للرحيل بنظام الإعارة، بحثاً عن فرصة للمشاركة في ظل التخمة الهجومية المتوقعة.

ولطالما كان كلوب هدفاً لبيريز، لكن طلباته التي قد تمس “نجوم الصف الأول” (مبابي وفينيسيوس) قد تضع الإدارة في مأزق. فهل يضحي الريال باستقراره الحالي من أجل “كرة كلوب الشاملة”؟