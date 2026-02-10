شكرا لقرائتكم خبر كاوست تحقق سبقًا تاريخيًا كأول معهد أبحاث معتمد من الفيفا في الشرق الأوسط وآسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن اختيارها كأول معهد أبحاث معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لدعم تطوير أبحاث مبتكرة في مجال كرة القدم.

يعكس هذا الاعتماد التزام كاوست بتعزيز أوجه التلاقي بين الرياضة والبحث الأكاديمي والقطاع الصناعي من خلال الأبحاث العلمية رفيعة المستوى، حيث تسهم الجامعة بخبراتها البحثية في الارتقاء بالدراسات المتعلقة بكرة القدم مع التركيز بشكل مبدئي على فهم تأثير الضربات الرأسية في صحة اللاعبين، وترسيخ ممارسات مدعومة بالأدلة العلمية لحماية الرياضيين.

أشار البروفيسور إدوارد بيرن رئيس جامعة كاوست في حديثه عن الاعتماد قائلاً: "نعتز بالتعاون مع الفيفا بعد اختيار كاوست لتصبح خامس معهد أبحاث للفيفا على مستوى العالم والأول إقليميًا، وهو إنجاز يعكس الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية في مشهد كرة القدم العالمي. وسيعزز التزام جامعتنا بالابتكار في المجال الرياضي الجهود الرامية إلى حماية صحة اللاعبين وسلامتهم."

يعمل المشروع الأول في إطار هذا التعاون على ابتكار خوارزميات متطورة تحدد ضربات الرأس ومواقعها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أرشيف بثوث كأس العالم السابقة. ويتيح هذا النهج فرصًا جديدة للاستفادة من تقدم تقنيات الرؤية الحاسوبية، وفهم كيفية تطور ضربات الرأس في كرة القدم على مر السنوات. أما المشروع الثاني فسيعتمد على بيانات تتبع الهياكل العظمية من بطولة كأس العالم FIFA 2022™️ في قطر وبطولتي كأس العالم للسيدات FIFA 2023™️ في أستراليا ونيوزيلندا لتجميع قاعدة بيانات حول الكرة واللاعبين فيما يتعلق بضربات الرأس يمكن استخدامها عند إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بميكانيكا ضربات الرأس.

سيتولى سيلفيو جيانكولا -الباحث في مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي بجامعة كاوست- قيادة الجهود البحثية في كاوست، حيث يتمتع بخبرة رائدة في مجال تقاطع الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والرياضة وتولى إدارة مشاريع (مثل SoccerNet) ونشر أكثر من 25 دراسة في هذا المجال.

يسعى قسم الابتكار في الفيفا إلى الارتقاء برياضة كرة القدم من خلال تطوير وتنفيذ ابتكارات وتقنيات ومعايير مدعومة بالأدلة العلمية بهدف تحسين العدالة والأداء والتجربة الشاملة لجميع الأطراف المعنية. ويشكِّل اعتماد الفيفا لجامعة كاوست دليلاً على التزام الاتحاد المتزايد بسلامة ونزاهة كرة القدم على مستوى العالم.