مانشستر يونايتد يطارد المركز الثالث من بوابة وست هام

وست هام يونايتد خ ف ف خ ف - : - مانشستر يونايتد ت ف ف ف ف دقيقة ثانية

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2026، نحو العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل “الشياطين الحمر” اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة سلسلة انتصاراتهم المذهلة.

يعيش مانشستر يونايتد أزهى أيامه تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية أمام كبار البريميرليج. والهدف الليلة هو الوصول للانتصار الخامس توالياً لخطف المركز الثالث من أستون فيلا. في المقابل، يدخل “الهامرز” اللقاء برغبة شديدة في حصد النقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط وتساوي النقاط مع نوتينجهام فورست صاحب المركز السابع عشر.

بطاقة المباراة ومعلومات اللقاء

تفاصيل المباراة المعلومات البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة 25) التاريخ الثلاثاء، 10 فبراير 2026 توقيت الانطلاق 23:15 بتوقيت مكة المكرمة / 20:15 بتوقيت جرينتش الملعب استاد لندن (لندن) القناة الناقلة beIN SPORTS 1 – تعليق عصام الشوالي

التوقعات الفنية للمواجهة

من المتوقع أن يواصل مايكل كاريك الاعتماد على أسلوبه المتوازن الذي يجمع بين الصلابة الدفاعية والسرعة في التحولات الهجومية. بينما سيعتمد وست هام بقيادة مدربه على إغلاق المساحات والاعتماد على الكرات المرتدة لاستغلال سرعات لاعبيه في المساحات خلف دفاعات اليونايتد.

توقعاتنا للنتيجة: فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.