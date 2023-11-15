بنكك أصدر بنك الخرطوم تنويها جديدا لعملائه بشأن عودة خدمة هامة في تطبيق بنكك .

وقال البنك في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :“أعزائنا الأكارم نفيدكم بعودة خدمة بدر للطيران لوكالات السفر والمسافرين .من قائمة ” دفع الفواتير ” اضغط على” خطوط طيران “.

كانت هذه تفاصيل خبر تنويه هـام من بنك الخرطوم بشأن عودة خدمة هامة في تطبيق بنكك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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