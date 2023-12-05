الإدارة العامة للمرور تضبط بالأرقام عددا من المركبات المسروقة من ولاية الخرطوم

تمكنت الإدارة العامة للمرور عبر إداراتها بالولايات من ضبط عدد ( ٤٤) مركبة مسروقة من ولاية الخرطوم وعدد ( ٧) ركشات ، إضافة لعدد (٣) مركبات أخرى يشتبه فيها تحمل لوحات مرورية ترخيص ولاية الخرطوم.

اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور أوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن هذه الضبطيات تأتي في إطار العمل المروري الرقابي الراتب بهدف تحقيق عمليات الضبط والأمن المروري عبر منسوبي المرور المنتشرين في عدد من ولايات البلاد غير المتأثرة بالحرب، مؤكدا استمرار تنفيذ الخطط المرورية الداعية لتحقيق السلامة المرورية بطرق المرور السريع والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مثمنا أدوارهم المتعاظمة في تحقيق الضبط المروري ، مشيرا إلى أن هذه الضبطيات تمت باحترافية عالية ويقظة وتفان وإخلاص من خلال الرصد والمتابعة والتدقيق في مستندات المركبات خاصة بطرق المرور السريع تنفيذا لموجهات استراتيجية وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الداعية للحفاظ على الأرواح الممتلكات

فيما يلي يورد المرور بالولايات تفاصيل رصد المركبات التى تم ضبطها عبر الولايات التالية

ولاية البحر الاحمر

عبر فريق ميدانى مكثف تم ضبط مركبة تحمل لوحة مرورية بالرقم ( خ٥ / ٦٨١٣)