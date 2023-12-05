الإدارة العامة للمرور تضبط بالأرقام عددا من المركبات المسروقة من ولاية الخرطوم

تمكنت الإدارة العامة للمرور عبر إداراتها بالولايات من ضبط عدد ( ٤٤) مركبة مسروقة من ولاية الخرطوم وعدد ( ٧) ركشات ، إضافة لعدد (٣) مركبات أخرى يشتبه فيها تحمل لوحات مرورية ترخيص ولاية الخرطوم.
اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور أوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن هذه الضبطيات تأتي في إطار العمل المروري الرقابي الراتب بهدف تحقيق عمليات الضبط والأمن المروري عبر منسوبي المرور المنتشرين في عدد من ولايات البلاد غير المتأثرة بالحرب، مؤكدا استمرار تنفيذ الخطط المرورية الداعية لتحقيق السلامة المرورية بطرق المرور السريع والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مثمنا أدوارهم المتعاظمة في تحقيق الضبط المروري ، مشيرا إلى أن هذه الضبطيات تمت باحترافية عالية ويقظة وتفان وإخلاص من خلال الرصد والمتابعة والتدقيق في مستندات المركبات خاصة بطرق المرور السريع تنفيذا لموجهات استراتيجية وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الداعية للحفاظ على الأرواح الممتلكات
فيما يلي يورد المرور بالولايات تفاصيل رصد المركبات التى تم ضبطها عبر الولايات التالية
ولاية البحر الاحمر
عبر فريق ميدانى مكثف تم ضبط مركبة تحمل لوحة مرورية بالرقم ( خ٥ / ٦٨١٣)
الولاية الشمالية ومن خلال العمل الميدانى لشعبة مباحث المرور تم ضبط مركبة قيتز باللون الأخضر تحمل لوحة مرورية برقم ( خ٥ / ٥٢٤٩٤) بعد فحصها بنظام المرور وعدم تطابقها بالنظام تم فتح بلاغ بقسم جنايات دنقلا برقم (٥٣٩١) تحت المادة (١٢٣) فيما تمكنت شرطة الولاية الشمالية إدارة المباحث من استرداد عدد ( ٧) ركشات تحمل لوحاتها المرورية ترخيص ولاية الخرطوم إضافة لمركبة اكسنت مسروقة تحمل لوحة مرورية برقم ( خ3816) موديل (2015) من ولاية الخرطوم
هذا وكانت مباحث مرور ولاية الجزيرة قد تمكنت خلال حملات الضبط المروري من ضبط عدد (١٢) مركبة مسروقة تم فتح بلاغ تحت المادة (١٢٣) من القانون الجنائي ، فيما ضبطت مراكز الترخيص والفحص الآلى بالولاية عدد (٢٩) مركبة عبر البلاغ الالكتروني وضبط عربة دفار بها خام اسبرت وشاش وكمية من المحاليل الطبية تم فتح بلاغ تحت المادة (٦٨) سجلت التحريات بالقسم الشرقي ، كما تم توقيف متهم ينشط فى تصنيع لوحات المركبات بالإضافة لعدد (٢٦) مظهرا رقميا تم فتح بلاغ فى مواجهة المتهمين تحت المادة (١٢٣).
المرور السريع ولاية نهر النيل
عبر فريق مكون من أفراد مباحث المرور تمكن من ضبط مركبات مشتبه في سرقتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين وهي مركبة بوكس تحمل رقم لوحة مرورية ( خ١ / ٦٩٦٠ ) بقسم أم الطيور
كما تم ضبط عدد (٢ ) مركبة بوكس تحمل رقم لوحة مرورية ( خ٦ / ٦٥٧٠٦) ولوحة أخرى بالرقم ( خ٦ / ١٩٨٩٤) قيد التحري بالقسم الأوسط الدامر
هذا وقد ناشد مدير الإدارة العامة للمرور جميع المواطنين بالتعاون التام مع رجال المرور حتى يتم استرداد جميع المركبات المفقودة التى تم التبليغ عنها.
المكتب الصحفي لشرطة السودن
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