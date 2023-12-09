الجمارك تضبط عملات اجنبية مهربة عبر مطار بورتسودان

تمكنت قوات الجمارك عبر إحدى وردياتها بمطار بورتسودان الدولي من إحباط محاولة تهريب عملات اجنبية مع راكبين حاولا إخفاءها بمناطق حساسة على أجسادهم لكن الحس الأمني العالي لقوات الجمارك كان لهم بالمرصاد. وقد أشاد الفريق شرطة/حسب الكريم أدم النور مدير قوات الجمارك بهذا العمل النوعي الذي يأكد الخبرة الكبيرة والهمة العالية التي يتمتع بها منسوبي قوات الجمارك في كافة المنافذ والمطارات والمعابر الحدودية.

من جانبه أوضح العميد شرطة/أمير زين العابدين مدير إدارة جمارك مطار بورتسودان الدولي أن الضبطية تمثلت في مبلغ 69300 دولار أمريكي ومبلغ 64050 يورو ومبلغ 155782 ريال سعودي بجانب مبلغ 900 درهم إماراتي ومبلغ 1285 ليرة تركية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان