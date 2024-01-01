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ضبط 11 ألف قضية تسول خلال شهر

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Asma Osman 0 تبليغ

شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهود الحملات خلال شهر (ديسمبر 2023) عن ضبط عدد (11295) قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدى البلد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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