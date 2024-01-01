الخارجية السودانية تنعي السفير النجومي

نعى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق والسيد الوكيل المكلف والعاملون بالوزارة وبعثاتها المغفور له بإذن الله: السفير محمد عثمان النجومي الذي إلتحق بوزارة الخارجية في ستينات القرن الماضي، وعمل برئاسة الوزارة وسفارتي السودان بكل من واشنطن والكويت. ثم انتدب للعمل بصندوق الأوبك ( المنظمة العربية للدول المصدرة للنفط) حتى تقاعده. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومعارفه وزملاءه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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