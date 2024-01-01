والي النيل الأبيض يسلم الفرقة ١٨ سيارات لدعم القوات المسلحة

سلم الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض المكلف بوزارة المالية بربك اليوم اللواء ركن سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة ١٨ مشاه بالولاية الدفعة الثانية من العربات الحكومية لدعم وإسناد متحركات القوات المسلحة، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية وأعضاء اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار . وقال والي النيل الأبيض في تصريح ل (سونا) إن حكومة الولاية تولي اهتمامها بدعم القوات المسلحة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتكون معين لقيادة القوات المسلحة. ووعد بتسخير كافة الإمكانيات لدعم القوات المسلحة حتي تكون قوة ضاربة للعدو والمتمردين. ووعد سيادته بتسليم دفعات أخرى حتي يتم تزويد كل قطاعات الفرقة ١٨مشاه بالمتحركات. وطالب الوالي وزير المالية الاتحادي بتخصيص العربات المصادر بالولاية لصالح المجهود العسكري والخدمة المدنية. سونا

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