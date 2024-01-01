آليات ومعدات رش من منظمة دوسة لمحلية وادي حلفا

تنتظم محلية حلفا حملة واسعة لاصحاح البيئة تشمل وحدتي حلفا وعبري الإدارية.

واكد الاستاذ، محمد عبد المجيد المدير التنفيذي المناوب للمحليه ان الحملة التي تنتظم المحلية تجئ لمواجهة التحديات الصحية وخاصة حلفا تشهد تدفق الوافدين من ويلات الحرب، إلى جانب حركة العابرين مما يستدعي إلى حملات مستمرة في كل الجوانب.

وأشار إلى ان المحلية تولي اهتمامها الأكبر للجانب الصحي بشقيه الوقائي، والعلاجي، مثمنا دور منظمة دوسة الخيرية في الدعم اللوجستي ومجلس اهالي حلفا في المتابعة والتنسيق كشركاء في حملة اصحاح البئية.

وكشف مدير وحدة حلفا الإدارية عبد الله محمد محي الدين ان الحمله تنتظم جميع أحياء المدينه وأسواق الوحده حتى قرية عكاشه وعبري وتستمر اسبوعين والتي بدأت في ٢٥ ديسمبر الماضي بإزالة النفايات الصلبه للقضاء على مرحلة توالد الحشرات الناقله للأمراض إلى جانب الرش الضبابي في الفترة المسائية.

وتأتي هذه الحمله بمشاركة منظمة دوسه الخيرية ومجلس اهالي حلفا ورعاية المحلية وإشراف ميداني مباشر من الوحده الإدارية ومتمثلة في دعم استحقاقات العاملين بتكلفة تقدر بمبلغ ٥ مليون جنية إلى جانب الدعم اللوجستي لمنظمة دوسة الخيريه بالآليات والمبيدات في الحملة، فضلا عن شراكة المنظمة مع وحدة حلفا في نقل جميع نفايات مراكز الايواء بشكل يومي.

واستعرض رئيس منظمة دوسة الاستاذ اسماعيل عبد المجيد، مشروعات المنظمة الخيرية التي انطلقت منذ ٢٠٢١م في التدريب النسوي والاسناد الأكاديمي وغيرها، مؤكدا اهتمام المدير العام منصور ادم دوسه وتبنيه اي مبادرة بالمنطقة عبر المنظمة.

فيما أضافت فاطمة عطا المنان مديرة المشروعات بمنظمة دوسة الخيرية ان مشروع اصحاح البئية بدا بشراكة مع وحدة حلفا منذ سبتمبر ٢٠٢٣م في نقل النفايات الصلبة بمراكز الإيواء بحلفا وتنطلق المرحلة الثانية من الحملة بمكافحة نواقل الامراض، بالرش الضبابي وتم توفير كافة المعينات من المبيدات ومعدات الرش، إلى جانب التواصل في إزالة المكبات بجميع أحياء حلفا وأسواق التعدين بحلفا ووحدة عبري الإدارية.

فيما دعا الاستاذ صبحي جنبلات ممثلا اهالي حلفا ضرورة الاهتمام بشريحة العاملين بالصحه الوقائية لدورهم المتعاظم وذلك بالدعم المادي والمعنوي ومثمنا دور منظمة دوسه الخيريه .