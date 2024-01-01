بادي يدعو الى تماسك الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة

دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم الى تماسك الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك من أجل تفتيت وحدة البلاد وإعادة إستعمارها من جديد.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم برئاسة محافظة الدمازين المهرجان الذي نظمته المحافظة بمناسبة العيد الثامن والستين للإستقلال المجيد تحت شعار (نحن في الشدة بأس يتجلى).

ذلك بمرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة ولفيف من قادة ورموز المجتمع بالإقليم وتناول الحاكم تضحيات الرعيل الأول من صناع الاستقلال، وشدد على ضرورة محاربة ونبذ الإنتماءات الضيقة.

وأعلن عن جاهزية حكومة الإقليم وأجهزتها النظامية للزحف نحو تحرير وتطهير كامل التراب السوداني من دنس التمرد، معلناً إستعداد حكومة الإقليم لتوفير كافة المعينات اللازمة لدعم كتائب المستنفرين.

ووجه كافة القطاعات الشبابية بمحافظات الإقليم بأهمية تنظيم البرامج الشبابية المختلفة أسوة ببرامج الشباب التي تم تنفيذها بمحافظة الدمازين، كما وجه المواطنين للتعاون مع الأجهزة النظامية لمحاربة الأعداء والمتربصين.

وجدد الدعوة للقائد جوزيف توكا للعودة لحضن الإقليم للمساهمة في مسيرة البناء والإعمار خلال العام الجديد ٢٠٢٤م ترسيخاً لدعائم الأمن والسلام في ربوع الإقليم، وأعلن عن دعمه المادي لشريحة الشباب بمحافظة الدمازين.

هذا وقد تحدث في الحفل الأستاذ يوسف الهادي يوسف محافظ محافظة الدمازين والأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم واللواء الركن شمس الدين موسى عبدالله قائد الفرقة الرابعة مشاة والمدير التنفيذي للمحافظة.