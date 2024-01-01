سرق منه 3 ملايين جنيه.. قرار عاجل بحق مدير أعمال حلمى بكر

أمرت نيابة الجيزة بإحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

صدى البلد