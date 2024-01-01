اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مكوكية البوادرة بالقضارف تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

سيرت مكوكية البوادرة بولاية القضارف صباح اليوم مسيرة كبرى تأييدا ونصرة للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ملشيات الدعم السريع، حيث طافت المسيرة مدينة القضارف وحتى امانة حكومة الولاية.

واكدت المكوكية جاهزية شبابها للذود عن حياض الوطن وتقديم المال والنفس فداءا للسودان وقالت إن القضارف ستظل عصية على كل من يريد النيل منها وستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه الوصول اليها.

َ من جانبها اكد الاستاذة مروة ابراهيم نائب مك قبائل مكوكية البوادرة على جاهزية البوادرة واستعدادهم التام للدفاع عن القضارف والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة .

وبثت مروة رسائل تطمينة لأهل القضارف بانها امنة ومحروسة بالرجال من القوات المسلحة ومن خلفهم كافة اهل القضارف.

وأكد اللواء الركن احمد محمد الحسن العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية ان القوات المسلحة والشرقية ستظل العين الساهرة والحامية لأهل السودان وتأمين البوابة الشرقية.

واشاد بالتدافع الكبير لأهل القضارف وتلاحمهم مع القوات المسلحة مشيدا بابناء البوادرة ومبادراتهم اللامحدودة فى دعم القوات المسلحة وحماية الدولة السودانية.

c398432c5a.jpg

سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مكوكية البوادرة بالقضارف تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا