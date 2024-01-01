مكوكية البوادرة بالقضارف تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة

سيرت مكوكية البوادرة بولاية القضارف صباح اليوم مسيرة كبرى تأييدا ونصرة للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ملشيات الدعم السريع، حيث طافت المسيرة مدينة القضارف وحتى امانة حكومة الولاية.

واكدت المكوكية جاهزية شبابها للذود عن حياض الوطن وتقديم المال والنفس فداءا للسودان وقالت إن القضارف ستظل عصية على كل من يريد النيل منها وستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه الوصول اليها.

َ من جانبها اكد الاستاذة مروة ابراهيم نائب مك قبائل مكوكية البوادرة على جاهزية البوادرة واستعدادهم التام للدفاع عن القضارف والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة .

وبثت مروة رسائل تطمينة لأهل القضارف بانها امنة ومحروسة بالرجال من القوات المسلحة ومن خلفهم كافة اهل القضارف.

وأكد اللواء الركن احمد محمد الحسن العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية ان القوات المسلحة والشرقية ستظل العين الساهرة والحامية لأهل السودان وتأمين البوابة الشرقية.