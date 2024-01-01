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بالصور.. حمدوك ووفده يصل مقر الاجتماع مع حميدتي

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Asma Osman 0 تبليغ

وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقيادة عبد الله حمدوك يصل مقر الاجتماع مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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