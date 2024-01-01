بالصور.. حمدوك ووفده يصل مقر الاجتماع مع حميدتي

وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقيادة عبد الله حمدوك يصل مقر الاجتماع مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. الجزيرة – السودان

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