شاهد بالفيديو .. حميدتي يصافح حمدوك وياسر عرمان وصندل

ياسر عرمان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يلتقي رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويصافح وفد حمدوك المرافق من بينهم ياسر عرمان وسليمان صندل حقار. الشرق للأخبار

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