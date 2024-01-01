احتفال بتدشين التعبئة والإستنفار بمحلية مروي

احتفلت جماهير غفيرة تداعت من مناطق ووحدات محلية مروي بالضفتين الشرقيه والغربيه وتزامنا مع الذكرى الثامنه والستون لإستقلال السودان.

ونظمت الهيئة الشعبيه للتعبئة والإستنفار بمحلية مروي النفرة الشعبيه الكبرى لإظهار القوه ودعم وإسناد القوات المسلحه بساحة جامعة عبد اللطيف الحمد بمروي وذلك بمشاركة القوات النظامية و المستنفرين وقدامي المحاربين، وبتشريف والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله، ولجنة أمن الولايه والمدير التنفيذي للمحليه الأستاذه سميه حسين ولجنة أمن المحليه ورئيس الهيئة الشعبية للتعبئة والإستنفار بالمحليه م.عبد الكريم الفتح ورئيس الهيئة الشعبية للتعبئه والإستنفار بمحلية الدبه أزهري المبارك وعدد من قيادات العمل التنفيذي والأمني والشعبي.

والي الشماليه المكلف حيا مجاهدات القوات المسلحة وهي تزود عن حمى وتراب الوطن في معركة الكرامه ضد مليشيا التمرد، ممتدحا” الأدوار المتعاظمة للهيئة الشعبية للتعبئة والإستنفار بالمحلية ومواطني محلية مروي في تفاعلهم وحرصهم الشديد علي حماية الأرض والعرض، مبيناً أن مروي كالعهد بها أرسلت رسائلها للمتمردين والخونة والمتٱمرين في صد أي محاولة للنيل من أرض الشمال.

قائد قيادة الفرقة (19) مشاه مشاه مروي لواء ركن سليمان كمال حاج الخضر حيا شهداء الوطن والواجب من القوات المسلحة والقوات النظامية والمواطنين.

وأكد أن الفرقة (19) مشاه ستظل صمام الأمان لحماية وتأمين الولاية من أطماع الأعداء بفضل الله وإسناد الشعب لقواته المسلحة، داعياً لتفويت الفرصة على المتربصين والمتٱمرين ودحض الشائعات والأكاذيب المغرضة.

كما شدد قائد قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاه مروي على أهمية التكاتف وتوحيد الجبهة الداخليه.

بدوره أكد ممثل الهيئة الشعبية للتعبئة والإستنفار بالمحلية لواء معاش عباس عبد الله أبو شوك، جاهزية شباب المحلية وقدامى المحاربين للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن من كل خائن وعميل، حاثاً الجميع بدعم وإسناد القوات المسلحه والمستنفرين في معركة الكرامه ضد مليشيا التمرد.

المواطنون بمروي تنادوا من كل صوب وحدب شيبا وشبابا، رجالا ونساء، مستنفرين وقدامي محاربين دافعهم في ذلك حب الوطن والعيش بكرامة لا ترضي الذل والمهانة، مؤكدين تقديم كل غال ونفيس في سبيل عزة وكرامة الوطن، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحه حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله.

سونا