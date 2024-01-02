الرئيس الأوكراني: روسيا تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست أن فكرة انتصار روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد “شعور” وأن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.
وقال زيلينسكي أمس الاثنين أيضا إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.
ومضى يقول إن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.
صحيفة البيان
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