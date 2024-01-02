واصلت صفحات عربية بارزة اهتمامها بالمذيعة السودانية الشهيرة, تسابيح مبارك خاطر, والتي يلقبها محبيها ومتابعيها بأميرة الإعلام السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحة “جميلات العرب” التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للمذيعة السودانية المتألقة. وكتبت الصفحة التي يتابعها الآلاف من الوطن العربي على الصورة التي أبهرت المتابعين: (الإعلامية السودانية الجميلة تسابيح مبارك مذيعة قناة سكاي نيوز عربية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أميرة الإعلام السوداني تسابيح خاطر تتصدر غلاف “جميلات العرب” بإطلالة مبهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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