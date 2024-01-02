برشلونة ينتظر هدية تشيلسي

ينتظر برشلونة الحصول على هدية ثمينة من تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ويعاني برشلونة من أزمة مالية يصعب معها التوقيع مع لاعبين جدد في الشتاء، لذا فإن النادي بحاجة للحصول على دخل، كي يتحرك صوب تعاقدات جديدة.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أبدت 3 أندية من الدوري الإنجليزي رغبتها في الحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع نيس الحالي وبرشلونة السابق، خلال الشتاء.

وكشفت أن الأندية هي مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي، وأن مسؤولي البلوز بدأوا مفاوضات الشراء بالفعل للمدافع الفرنسي خلال الأيام الأخيرة.

وينتظر برشلونة استكمال الصفقة بأمل كبير، لا سيما أنه سيحصل على 20% من قيمة البيع وفقا لعقد توديبو، ما سيمنح البارسا فرصة مميزة للتعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء.

وأوضحت أنه حتى الآن لا يخطط نيس للتخلي عن توديبو بمقابل زهيد، وهي أخبار سارة لبرشلونة الذي ينتظر نسبته من الصفقة.

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