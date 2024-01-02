شاهد بالصور.. نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

تألقت عدد من النجمات بإطلالتهن خلال احتفالات رأس السنة، ومن ابرزهم مى عمر، أنغام، نجوى كرم، نسرين طافش، ميرهان حسين.

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصور خلال الاحتفال بحلول 2024.

خطفت ميريهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه حزام عريض حول الخصر.

انتعلت ميريهان حسين بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة مع كولون شفاف، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.

صدى البلد