جعفر حسن: الجيش وافق “مبدئيا” على لقاء تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك

قال القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن لـ”الشرق”: تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك مستعدة للقاء قادة الجيش في المكان والزمان اللذين تحددهما. وقال القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن لـ”الشرق”: الجيش وافق “مبدئيا” على لقاء تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك وننتظر موافقة نهائية وتحديد الموعد. الشرق للأخبار

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