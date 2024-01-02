60 مليون جنيهامن رجال المال والاعمال بكسلا دعما للقوات المسلحة

اعلن رجال المال والاعمال بولاية كسلا وقفتهم ومساندتهم للقوات المسلحة وذلك من خلال لقاء عقده والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن معهم اليوم بامانة الحكومة.

وقدم الوالي خلال اللقاء شكره وتقديره لراسمالية كسلا على الاستجابة وتقديم دعمهم المالي لاسناد جهود القوات المسلحة في معركة الكرامة.

واستعرض الترتيبات التي قامت بها الولاية فيما يختص بحماية الولاية وحفظ امنها والتصدي لاي معتدي فضلا عن استشعار المواطنين واعلاء الحس الوطني في حماية مكتسبات البلاد. وطمأن الوالي مواطني الولاية من خلال اللقاء بان القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى في اتم الجاهزية والاستعداد لاي عدوان داعيا المواطنين لان يكونوا عينا لرصد أية مخالفات او ظواهر من شأنها التاثير علي الوضع الامني بالولاية.

وحيا الوالي دور مواطني الولاية ووقفتهم المشرفة وماتم من تلاحم مجتمعي في استقبال واستضافة النازحين من مختلف الولايات التي تأثرت بالحرب خاصة ولاية الجزيزة.

ونادي الوالي في هذا الصدد مجتمع الولاية للمساهمة بشكل اكبر تجاه الاسر الوافدة.

من جانبهم اكد رجال المال والاعمال استمرار دعمهم للقوات المسلحة وجمع التبرعات لتشمل كافة اصحاب العمل والصناعة والتجارة بكسلا مشيرين في ذات الوقت الى ان الدعم المعلن خلال اللقاء الذي بلغ(60) مليون جنيها يعتبر بداية وسيتم تكوين لجنة لهذا الصدد.

سونا