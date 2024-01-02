والي الخرطوم: إعادة النظر في خطة تأمين الولاية والدولة بعدالحرب

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن مرحلة ما بعد الحرب تحتاج الى إعادة النظر في خطة تأمين الولاية والدولة والشرطة تنتظرها تحديات كبيرة.

وطالب الوالي خلال زيارته لمقر الشرطة بمحلية كرري وتقديم التهاني بالذكرى ٦٨ للاستقلال المجيد وتدشين عدد من المتحركات الجديدة لدعم أسطول الشرطة في بسط الأمن وذلك بحضور الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين

وطالب الوالي برفع الحس الامني لمجابهة التكتيكات التي تتبعها المليشيا من فترة لاخرى وحذر من التراخي في ضبط التحركات المشبوهة والظواهر السالبة كما ان معتادي الاجرام الذين اطلقت سراحهم المليشيا مقابل اطلاق يدهم في اعمال القتل والنهب اصبحوا وقود للمليشيا في ضرب المواطنين الآمنين غير أن المواطن أختار آليته لمجابهة المليشيا عبر النفرة الشعبية مؤكدا دعم الولاية وسندها للقوات المسلحة وكل الأجهزة النظامية التي تحقق يوميا تقدما ملحوظا في دحر المليشيا.

وقال الوالي أن الارتكازات والاطواف المشتركة حققت انجازات كبيرة وسنوفر لها الدعم.

واضاف الوالي جئنا لنقدم التهنئة بذكري الاستقلال وحيا الرعيل الاول من الشرطة وعلى رأسهم أمين أحمد حسين أول سوداني بعد السودنة تولى منصب المدير العام للشرطة ومضى قائلا الشرطة تحتاج الى الدعم المعنوي والمادي واللوجستي بدأنا قبل الحرب دعم الشرطة لمجابهة المهددات الامنية ولعبت الخطة وقتها دورا كبيرا في الحد من الجريمة والقبض على المجرمين في ولاية الخرطوم التي وصل سكانها حوالي ١٥ مليون نسمة.

الفريق شمين قال أننا نستقبل العام الجديد وفي القلب حسرة على حال الوطن بفعل ما قامت به المليشيا المتمردة نسأل الله أن يقوينا لنحقق النصر المؤزر مشيدا بافراد شرطة محلية كرري الذين ظلوا صامدين مع المواطنين وقدموا أداءً متميزا والشرطة اعادت ترتيب اوضاعها وحققت الانتشار وستستمر حتى تحرير البلاد من دنس المتمردين مشيرا الى أن ولاية الخرطوم في الصفوف الامامية وهناك عدد من المستنفرين موجودين في صفوف المقاومة التي اربكت العدو نحن موعودين بنصر قريب ويعود المواطن عزيزا مكرما.

اللواء دفع الله طه عبدالله مدير شرطة محلية كرري قال ان شرطة كرري أصبحت تتحمل عبئا كبيرا بعد أن تضاعف سكانها عددا من المرات مما يحتم علينا اليقظة والانتشار لبسط الأمن وتطرق للخطط التي يجري تنفيذها في هذا الصدد.

فيما شملت زيارة الوالي متحرك اسود العرين لمكافحة الارهاب وقال قائد المتحرك أنهم يعملون يداً واحدة مع كل القوات والآن نتقدم كل يوم لتحقيق النصر الكامل للقضاء على هؤلاء المجرمين القتلة.

والي الخرطوم اشاد بمنسوبي هيئة العمليات التي اصبحت الزراع القوي وقال اننا معكم في الصفوف الامامية

نثمن ونقدر التضحيات الكبيرة التي تقومون بها وطالب بضرورة تنسيق الجهود لرصد المعلومات عن تحركات العدو في المناطق الآمنة يحب علينا أن نكون على اهبة الجاهزية لمجابهة تحديات هذه المرحلة حتى نتمكن من دحر العدو ومعاونوه بعد أن اصبحت الحرب على المواطن السوداني لها اهداف واطماع من قوى الشر التي تسعى لاحلال المواطن السوداني بالغزاة الجدد الذين لا دين ولا اخلاق لهم.

سونا