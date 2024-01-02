نيفيل: كيف يسير ليفربول دون صلاح؟

يعتقد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن ليفربول مدين بالفضل لنجمه المصري محمد صلاح، فيما وصل إليه الريدز في البريميرليج هذا الموسم.

وسجل صلاح هدفين وصنع آخر، في الفوز على نيوكاسل، بنتيجة (4-2)، أمس الإثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 20 للبريميرليج.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “في الشوط الأول ضد نيوكاسل (0-0)، تساءلت عما إذا كان الأمر سيكون مشابهًا عندما سددوا 30 تسديدة ضد مانشستر يونايتد ولم يسجلوا”.

وأضاف: “في الشوط الثاني، كان ليفربول رائعًا حقًا، لأن لديهم نجمًا واحدًا، هو محمد صلاح، ليفربول سيكون مدينًا له لما فعله حتى الآن قبل رحيله للمشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا”.

وتابع: “لدى ليفربول 3 لاعبين من الطراز العالمي، أليسون وفان دايك وصلاح، عاد فيرجيل إلى أفضل مستوياته خلال الشهرين الماضيين، وأصبح سجل ليفربول الدفاعي جيدًا جدًا، وأليسون هو الحارس الأفضل في العالم، ومحمد صلاح آلة تسجيل أهداف رغم أنه جناح، ويقدم أداء رائعًا عامًا بعد عام”.

وأكمل: “إذا حافظ ليفربول على لياقة هذا الثلاثي بالتحديد، سيكونون في وضع هائل ويمكنهم العودة إلى منصات التتويج سريعًا، لكن يجب أن نضع في الحسبان ابتعاد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر، سيضر بهم بالتأكيد”.

وختم: “نتساءل كيف يسير الفريق دون صلاح، لكنهم مدينون له بالتواجد في صدارة الترتيب، ولا يزال الدوري به العديد من المباريات، لكن عليهم أن يستمروا في المقدمة حتى يعود صلاح”.

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