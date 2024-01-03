تزايد حوادث السير اوساط السودانيين المهربين إلى مصر

استقبل مستشفى وادي حلفا اليوم “الثلاثاء”، عددا من الإصابات والوفيات لحادث سير سيارة “بوكس” نتج عنه وفاة سيده وابنها.
وكشفت االتحقيقات الأولية للأجهزة الشرطية بوادي حلفا أن الحادث وقع على مشارف الحدود السودانية المصرية على بعد “200” كم شرق مدينة وادي حلفا بغرض الدخول إلى مصر بطرق غير قانونية وتعرضت المركبة إلى حادث سير وعلى متنها “14” راكبا بينهم أطفال ونساء وكبار السن.
وأدى الحادث إلى وفاة المذكورين وتعرض الآخرين إلى إصابات وكسور، وجروح متفاوتة وتم إجراء العلاجات والفحوصات الطبية اللازمة واحتجازهم بالمستشفى فيما نجا آخرين من الحادث دون إصابات تذكر.
يشار إلى أن تزايد في حالات حوادث السير وقعت في اوساط السودانيين الذين يسلكون التهريب وسيلة للدخول الي مصر في طريق صحراوي “وعر” يقضي الى حوادث سير خطيرة للمركبات التي تسلك بالطريق وتعرضت العديد من الأسر إلى حوادث جراء ذلك وفقدوا ذويهم.
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