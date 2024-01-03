طيران الجيش يقصف تمركزات لقوات الدعم السريع شرق ود مدني وعلى تخوم الولاية الشمالية

طائرة ميج 29 قالت مصادر محلية للجزيرة بأن طيران الجيش السوداني قصف تمركزات لقوات الدعم السريع شرق ود مدني وعلى تخوم الولاية الشمالية وولاية سنار جنوب الجزيرة. وقالت لجان مقاومة مدني بأن قصف جوي عنيف تم على محيط الفرقة الأولى مشاة بالقرب من السوق الكبير للمدينة. الجزيرة – السودان

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