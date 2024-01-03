بوشلاكة: الخيار الذي أنتجه السودان بإطلاق المقاومة الشعبية في مواجهة التمرد هو خيار عقلاني

الجيش السوداني قال رفيق عبد السلام بوشلاكة وزير الخارجية التونسي الأسبق بأن الخيار الذي أنتجه السودان بإطلاق المقاومة الشعبية في مواجهة التمرد هو خيار عقلاني ومجد. الجزيرة – السودان

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