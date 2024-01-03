مبابي وليفربول.. حديث عن “مفاجأة إنكليزية” وخيار ذي مصداقية

كشفت صحف رياضية، أن نادي ليفربول الإنكليزي، مرشح بقوة للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا، بدءا من الاثنين.

وأصبح قائد منتخب فرنسا لكرة القدم يملك خيار التوقيع مع أي نادٍ غير فريقه باريس سان جرمان، لحمل ألوانه بداية من صيف 2024، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولإغوائه، يمكن لريال مدريد الإسباني، ناديه المفضل ووجهته المرجحة منذ سنوات عدة، أو ليفربول الإنكليزي، التلويح بسجلهما الزاخر على الصعيد القاري.

وقدم النادي الملكي بالفعل عرضا بقيمة 171 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم في صيف عام 2021.

لكن موقع “غول” نقل عن صحيفة “لو باريزيان” اعتبر أن نادي ليفربول الإنكليزي، هو “المرشح الأكثر مصداقية وخطورة” لإتمام صفقة انتقال مبابي (25 عاما).

كما أكد الصحفي في “ليكيب” الفرنسية، لويك تانزي، اهتمام مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بمبابي، منذ أن كان يلعب الأخير في موناكو، بحسب ما نقل موقع “توك سبورت”.

وقال: “ذهب كلوب لرؤيته وكانا يتفاوضان أثناء وجودهما على متن الطائرة. العلاقة بينه وبين ليفربول موجودة. أعتقد أن لديهم فرصة”.

وأبرز مبابي أهميته الفنية مجددا مع باريس سان جرمان، بتسجيله 16 هدفاً في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم، بفارق كبير عن أقرب زملائه المهاجمين.

لكن إداريي النادي الثري تخطوا مرحلة الذعر التي أصابتهم الصيف الماضي، وأخذوا وقتاً للتفكير بمصير الفريق دون اللاعب الرقم 7، مؤكدين عدم الاعتماد على لاعب وحيد.

ولا يخططون للمزايدة على راتب سنوي هائل يبلغ 72 مليون يورو، بحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، دون احتساب مكافأة التوقيع. ويشيرون إلى أن الانفصال يحرّر آفاق الاستثمار بالفريق المملوك قطريا.

ومع ذلك، يبقى الاحتفاظ بالنجم الخارق، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، والبرازيلي نيمار إلى السعودية، خيارا أمثل لو كان ممكنا.

ولإقناع مبابي، يعوّل سان جرمان على مشروع جديد بدأ هذا الصيف، يرتكز على التقليل من التعاقدات مع الأسماء الرنانة لمصلحة بناء فريق يعتمد على اللعب الجماعي.

الحرة