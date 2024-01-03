والي شمال كردفان يرأس اجتماع التعبئة والاستنفار ضد المليشيا

عقدت اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بولاية شمال كردفان اجتماعها الأول ظهر اليوم بالامانة العامة للحكومة بقاعة المشير سوار الذهب برئاسة الأستاذ الامين شايب محمد الامين العام للحكومة والي الولاية بالانابة بحضور لجنة أمن الولاية وجميع أعضاء اللجنة والاحزاب السياسية والقطاعات الشبابية والمرأة والادارة الاهلية والفعاليات المجتمعية.

الأستاذ الامين شايب محمد والي شمال كردفان بالانابة قال أن اليوم هو يوم التعبئة بالولاية من أجل المقاومة الشعبية ضد المليشيا التي اعتدت على المال والعرض، مبينا ان الاجتماع جاء للإستماع للجميع حول الكيفية التي يتم بها الدفاع عن السودان وحماية الولاية.

هذا وتلا الشايب قرار والي شمال كردفان المكلف بتشكيل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية، واوضح مهام واختصاصات اللجنة، مبينا أن هناك لجنة فرعية بكل محلية حسب ما نص عليه القرار، ودعا جميع المحليات إلى ضرورة الاهتمام وتنفيذ هذا القرار.

من جهته أكد العميد أمن العوض محمد العوض مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية أن شمال كردفان اول من بدأت الإستنفار، مشيدا بوقفة مواطني الولاية وترحيبهم بتقديم السند والعضد ونفى شائعة وجود حاضنة للمليشيا بالولاية مؤكدا انهم مجرد لصوص وقتلة ليس لهم مساندة وقبول وسط الولاية.

ودعا العميد العوض لعدم الانسياق لما تبثه غرف المليشيا في الوسائط لاشاعة الرعب وزعزعة ثقة المواطن في الجيش، مشيدا ببسالة القوات المسلحة للدفاع عن المواطنين ودحر الأعداء، مضيفا أن مدينة الابيض محروسة مشددا على ضرورة المساندة الشعبية للقوات المقاتلة مبشرا بقرب النصر بمشيئة الله.

من جانبه العميد ركن أبوبكر عباس ممثل قائد الفرقة الخامسة مشاة تطرق للعقيدة الراسخة للقوات المسلحة في الزود عن مكتسبات الوطن وحماية أرواح المواطنين، وأضاف ان الاجتماع يجيء لتنسيق الجهود مؤكدا أن النفرة بدأت منذ اندلاع الحرب.

واشاد العميد أبوبكر بوقفة المواطنين مع القوات المسلحة ومساندتها وتدافعهم للانخراط في الصفوف زودا عن حماية الأرض والعرض داعيا لتوحيد الرؤي والجهود لتحقيق الانتصارات مهنئا بأعياد الاستقلال متمنيا ان تعود البلاد أكثر قوة واستقرارا.

المتحدثون من القيادات السياسية والأهلية ادانوا ما فعلته المليشيا المتمردة بالولاية وكل السودان مما يستوجب الجهاد بالنفس والمال دفاعا عن العرض والوطن، مؤكدين وقفتهم ودعمهم للقوات المسلحة وانجاح النفرة التي انتظمت السودان.