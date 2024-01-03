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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان.
وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي».
من جهة أخرى، هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها الفنان أحمد العوضي على أحدث أفلامه فيلم الإسكندراني الذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية ، حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وكتبت ياسمين عبدالعزيز ، معلقة: “ مبروك ربنا يكرم إنشاءالله ، فيلم الأسكندراني”.
ورد الفنان احمد العوضي على ما تردد بشأن اجتمالات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ أحدي خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.
وكتب احمد العوضي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام : كذب المنجمون و لو صدقو.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها وأحمد العوضي يقول “كذب المنجمون و لو صدقو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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