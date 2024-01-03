أمجد فريد : سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث في السودان غامض

أكد الدكتور أمجد فريد السياسى السودانى، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث في السودان غامض، خاصة أنه في بداية الأمر انكروا ما يحدث في السودان ثم الآن يهاجون ما يحدث في السودان.

وأضاف السياسى السودانى في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن السياسة الأمريكية تتسم بعدم الفهم بما يحدث في السودان وللجرائم التي تحدث وهناك استخفاف أمريكى بدماء السودان.

وأشار أمجد فريد، إلى ضرورة وقف الحرب فبي السودان لأنها أصبحت خطر كبير على حياة السودانيين وخطر على الأمن والسلم العالميين.

وأوضح السياسى السودانى، أن التحليل الجيد للمشهد في السدان سيؤدى إلى حلول للأزمة السودانية، موضحا أن أطراف النزاع ليس لهما حق في تعريض السودانيين للخطر، وحرب السودان كلا طرفيها سيئين يعرضان الشعب السودانى للخطر.