كأس أفريقيا.. 226 لاعباً دولياً يغيبون عن الدوريات الخمسة الكبرى

ستحرم بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 11 فبراير (شباط) المقبل، الدوريات الخمسة الأوروبية من 226 لاعباً أفريقياً سيتواجدون مع منتخبات بلادهم في هذه البطولة، ويغيبون عن أنديتهم خلال هذه الفترة.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخباً تم تقسيمهم على 6 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتستمر منافسات الدوريات الأوروبية في نفس توقيت إقامة بطولتي كأس أفريقيا، وكذلك كأس آسيا الذي سيقام خلال الفترة من 12 يناير (كانون الثاني) إلى 10 فبراير (شباط)، ولكن عدد اللاعبين الآسيويين المحترفين في أوروبا أقل من نظرائهم الأفارقة.

ويغيب هؤلاء اللاعبين عن مشاركة أنديتهم في الدوريات الأوروبية ما بين 4 إلى 5 جولات ستقام في نفس توقيت إقامة البطولة القارية.

وحسب موقع “وان فوتبول” سيكون الدوري الفرنسي هو الأكثر تضرراً، من بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية، مع احتمال غياب 88 لاعباً إفريقياً عن أنديتهم، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بافتقاده 48 لاعباً، ثم الدوري الإيطالي بـ 37 لاعباً، والإسباني بـ 27 لاعباً، والألماني بـ 26 لاعباً.

وسيكون نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تضرراً في أوروبا بافتقاده 11 لاعباً دولياً عن صفوفه خلال هذه الفترة، ويأتي في المركز الثاني فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي الذي سيغيب عنه ما يصل إلى 7 لاعبين، ثم يأتي فريق باير ليفركوزن الألماني ثالثاً، بافتقاده 5 لاعبين أفارقة خلال نفس الفترة.

رياضة 24