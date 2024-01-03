سياسي: الصراع داخل السودان من قبل قوات الدعم السريع لأجل السلطة

قال عادل حمد، محلل سياسي سوداني، إن جب أن يتم اتفاق بين القوة المدنية والدعم السريع من جهة والجيش السوداني من جهة أخرى بحكم الخلاف، وما يحدث في السودان من زعزعة الاستقرار جزء من محاولة زعزعة الاستقرار في مصر، ويجب أن تلعب مصر دورًا أكبر في دعم القوات المسلحة السودانية باعتبارها القوة الشرعية وأحد مكونات الدولة، لا يمكن أن تقوم الدولة بدون جيش.

حديث عن الأزمة السودانية

وأضاف “حمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع من خلال قناة “الحدث اليوم”، أن الصراع داخل السودان من قبل قوات الدعم السريع من أجل السلطة، لافتا إلى أنه كان هناك توافق بين القوى المدنية وقوات الدعم السريع قبل 15 ابريل، ولكن حدث خلاف مع الجيش السوداني.

وشدد على أن الأزمة في السودان صعبة وخطيرة، ويجب النظر إليها أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة وليس السودان فقط في ضوء تدخل أطراف خارجية في الملف، وهو أمر شديد الخطورة.

صدى البلد