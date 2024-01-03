بدء صرف مرتبات شهر يونيو في ولاية الخرطوم

الخرطوم قالت وزارة المالية بولاية الخرطوم بأنه تمَّ تغذية حسابات وحدات الولاية براتب شهر يونيو الماضي وعليها الشروع في الصرف للعاملين حسب الترتيبات المعمول بها. الجزيرة – السودان

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