محافظة الدمازين تكرم شركاء النجاح في ذكري الاستقلال

كرمت محافظة الدمازين اليوم شركاء النجاح في احتفالية نظمتها ادارة الشباب والرياضة احتفاءً بذكرى الاستقلال 68.
وشمل التكريم عددا من الشخصيات التي كانت وماتزال السند والعضد لبرامج الشباب.
وفي تصريح (لسونا) اوضح الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ان التكريم يعد بمثابة الشكر والتقدير والثناء لشركاء النجاح خلال مسيرة العمل الشبابي والرياضي للعام 2023 حيث تم تكريم القطب الرياضي خلف الله حاج التوم وهو تكريم لكافة الرياضيين الذين كان لهم دور فعال في المجتمع .
وكرمت المحافظة عمال النظافة لمشاركتهم الفعالة في حملات اصحاح البيئة التي نفذها الشباب على مستوى الاحياء السكنية.
كما تم تكريم عدد من قيادات الادارة الاهلية الذين وقفوا مع برامج الشباب إلى جانب عدد من القيادات الشبابية والانموذج المشرف للجان التغيير والخدمات الذين دعموا وساندوا برامج الشباب .
وأوضح وليد انه تم تكريم اللجنة الامنية بمحافظة الدمازين لتعاونها الكبير وعدد من الشخصيات التى كان لها اسهامات كبيرة في دعم برامج الشباب وانشطتهم المجتمعية ومشاركاتهم في حملات اصحاح البيئة والدورات الرياضية والبرامج المجتمعية .
واكد وليد ان التكريم بمثابة ردالجميل والشكر والعرفان لمن اجزل العطاء معربا عن شكرهم وتقديرهم للاستاذ يوسف الهادي محافظ الدمازين والاستاذ ياسر احمد الطالب المدير التنفيذي وكافة العاملين بالادارة التنفيذية لمحافظة الدمازين وتعاونهم مع برامج وانشطة ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين.
سونا
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