لجنة تأمين انسياب السلع بالنيل الأبيض تناقش حل أزمة الوقود

ترأست الاستاذه فاطمه الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة رئيس لجنة تأمين انسياب السلع الاستراتيجية بولاية النيل الأبيض بمكتبها ظهر اليوم ، اجتماع لجنة انسياب السلع الاستراتيجية بالولاية بحضور أعضاء اللجنة ، حيث ناقش الاجتماع موقف السلع الاستراتيجية بالولاية.

وفي تصريح لسونا عقب الاجتماع قالت الوزيرة أن الاجتماع ناقش مساعي اللجنة مع الجهات المختصة بالدولة لتوفير الوقود لحل أزمة جازولين الزراعة للموسم الزراعي الشتوي والطوارئ ، وأشارت إلى أن الأزمة في طريقها للحل و اضافت أن اللجنة اطمئنت علي وفرة الدقيق والسكر والزيت بأسواق المحليات المختلفة.

وفيما يتعلق بالطوارئ الصحية اكدت رئيس اللجنة إهتمام حكومة الولاية بتلبية متطلبات القطاع الصحي خاصة مراكز غسيل الكلى بالولاية والتي استقبلت اعداد كبير من المرضى الوافدين من ولايات البلاد التي تأثرت بالحرب .