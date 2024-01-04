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شاهد بالصور .. ترحيل الأسود من الخرطوم إلى الدندر

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Asma Osman 0 تبليغ

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أسد - رمزية

قالت الإدارة العامة للحياة البرية أنها وبالتعاون مع منظمة المخالب الأربعة وإدارة حديقة السودان بالباقير تعلن إنقاذ عدد 20 من الأسود من الخرطوم بعد تعرضها لظروف معقدة جراء الحرب. وتم ترحيل الأسود إلى محمية الدندر.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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