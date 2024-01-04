شاهد بالصور .. ترحيل الأسود من الخرطوم إلى الدندر

أسد - رمزية قالت الإدارة العامة للحياة البرية أنها وبالتعاون مع منظمة المخالب الأربعة وإدارة حديقة السودان بالباقير تعلن إنقاذ عدد 20 من الأسود من الخرطوم بعد تعرضها لظروف معقدة جراء الحرب. وتم ترحيل الأسود إلى محمية الدندر. الجزيرة – السودان

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