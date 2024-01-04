أحمد الشاكر: ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة

قال بطل المظلات والقوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة.

وأضاف الشاكر وهو يقف في مشهد مع إخوانه الأبطال: نحن لسنا جيل الهشاشة والضَّعف، بل نحن الجيل الذي سيخرج منه مَن يُصلِح هذه الأمَّة بإذن الله تعالى. وذلك بحسب رصد محرر “ النيلين ” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد قوات الدعم السرع، وسد مساندة شعبية واسعة من المواطنين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد أحمد الشاكر: