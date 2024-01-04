أحمد الشاكر: ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة

قال بطل المظلات والقوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد قوات الدعم السرع، وسد مساندة شعبية واسعة من المواطنين وحركات الكفاح المسلح.
شاهد أحمد الشاكر:
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