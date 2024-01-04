اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أحمد الشاكر: ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

أحمد الشاكر - القوات المسلحة - السودان

قال بطل المظلات والقوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة.

وأضاف الشاكر وهو يقف في مشهد مع إخوانه الأبطال: نحن لسنا جيل الهشاشة والضَّعف، بل نحن الجيل الذي سيخرج منه مَن يُصلِح هذه الأمَّة بإذن الله تعالى. وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد قوات الدعم السرع، وسد مساندة شعبية واسعة من المواطنين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد أحمد الشاكر:

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشاكر: ما تحمّله هذا الجيل في سنة واحدة لم تتحمَّله الأجيال السابقة في 50 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا