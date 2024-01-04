أسبوع حبس وكفالة 500 جنيه لرئيس حي متهم بإهانة رئيس نيابة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنح سيدي جابر، “م.س” رئيس حي في الإسكندرية، بالحبس لمدة أسبوع مع الشغل، وكفالة 500 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ “مؤقتا”؛ لاتهامه بإهانة “هـ.خ” رئيس بالنيابة الإدارية، أثناء عملها، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، إلى تلقي النيابة العامة مذكرة من رئيس بالنيابة الإدارية “بصفتها” تفيد أنها وحال تأديتها مهام عملها، وحال قيامها باستدعاء المتهم في القضية رقم 161 لسنة 2023 “بصفته” رفض الانتظار خارج المكتب، ولوح بالإشارة بالأيدي وعبارات غير لائقة.

وجاء بالتحقيقات أنه وحال تواجد المدعية بالحق المدني داخل مكتبها تناهى إلى مسامعها تعالي صوت شخص بالخارج، وفي تلك الأثناء حضر عامل الخدمات وأبلغها بوصول المتهم “بصفته”، فطالبته بإحضار سكرتير التحقيق، وحال خروجه حدثت مشادة كلامية بين المتهم، وعامل الخدمات، لإصراره على دخول المكتب.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دلف إلى داخل المكتب مندفعًا، ثم توجه بحديثة للمجني عليها قائلا: “أنا ازاي أقف بره.. مبقفش أمام باب أي حد.. وأنتي لو جيتي أمام مكتبي في الحي هل ينفع مدخلكيش”، ملوحا بيده وبصوت عالي، ما دعاها لإبلاغ عامل الخدمات بإحضار الشرطة، وهو ما زاد من غضب المتهم.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، مؤكدًا أن استدعائه إلى مقر النيابة الإدارية لسؤاله؛ كان بصفة ودية، وليس بمخاطبات رسمية، وحال وصوله، أبلغ عامل الخدمات بحضوره، وبدوره أبلغ المجني عليها، والتي طالبته بإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج المكتب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المحكمة استقر ليقينها تعد المتهم على رئيس النيابة الإدارية “موظف عام” أثناء تأدية عملها بالقول، موجها إليها العبارات والإشارات والألفاظ الواردة بالأوراق المقدمة، حيث استقام الدليل على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهم أخذًا بما اطمأنت إليه، فقضت بحقه بحكمها المُقدم.

الشروق نيوز